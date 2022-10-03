Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 3 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе на теплоходе АО «Северречфлот» (ХМАО) произошло возгорание одного из двигателей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошёл 2 октября на 192 км реки Пур при движении теплохода КС-162 «Ляд Айваседо» по маршруту Уренгой-Самбург произошло задымление в машинном отделении по причине возгорания правого двигателя. С помощью системы пожаротушения «Каскад» проблема была ликвидирована в кратчайшие сроки.

«Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — сообщают в ведомстве. Транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 13 сентября в Пуровском районе теплоход получил пробоину в носовой части корпуса. Пострадавших нет.