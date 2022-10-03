Сеул, 3 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. По итогам 2022 года в Южной Коре могут зафиксировать дефицит торгового баланса в размере $48 млрд из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института экономических исследований (KERI).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что отметка в $48 млрд является максимальной с 1964 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Предполагаемый дефицит в 2,3 раза больше, чем в 1996 году, когда в стране разразился валютный кризис.

В Южной Корее продолжают фиксировать дефицитный показатель с апреля текущего года. Эксперты отмечают, что экспорт замедлился на фоне глобального спада, а импорт вырос из-за высоких цен на топливо.

Как сообщало, сентябре дефицит торгового баланса составил $3,77 млрд.

Специалисты KERI прогнозируют, что во втором полугодии торговый дефицит составил $37,5 млрд.