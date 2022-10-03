Псков, 3 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Из-за того, что на Псковскую область идёт непогода, сотрудники ПАО «Россети Северо-Запад» переходят в режим повышенной готовности. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба «Россетей» «Россети»

Жителей региона предупреждают о том, что на область идёт сильный шквалистый ветер, а также ожидаются ливни. В связи с этим сотрудники «Россетей» усиливают контроль на электроснабжении.

«Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», — сообщили в пресс-службе.

Плохие погодные условия сохранятся до конца текущего дня. Жителям Псковской области напомнили о важности соблюдения мер безопасности рядом с энерготехническими установками.

Отметим, что сообщения об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов будут принимать по номеру 8-800-220-0-220.