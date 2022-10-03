Донецк, 3 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Определённых успехов добиваются на артёмовском направлении союзные силы. Об этом 3 октября рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Конечно, для нас немаловажным является освобождение на артёмовском направлении. И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артёмовску», — сказал он.

Также глава ДНР уточнил, что за 227 дней с начала эскалации на территории республики погибли 460 человек, включая 22 детей, и добавил, что ещё 1931 человек, и в том числе 135 детей, был ранен.

«Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться и мы увидим совершенно иную картину», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев снова обстреляли Ясиноватую в ДНР.