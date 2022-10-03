Москва, , 10:36 — REGNUM Власти Германии не будут предпринимать серьезных шагов, направленных на борьбу с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

Инфляция Pixabay.com

«По итогам 2022 года инфляция в Германии вырастет ориентировочно на 7-8%, — Кульбака. — Конечно, для такой развитой и экономически сильной страны, как Германия, этот уровень инфляции является очень высоким. Однако в целом это не тот рост цен, который способен существенно повлиять на экономическую и политическую ситуацию в Германии. Вероятнее всего, серьезных шагов по борьбе с инфляцией предпринято не будет, поскольку сейчас это не является серьезной проблемой. А вот помощь гражданам страны будет оказываться. Это должно будет компенсировать потери людей от инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страх перед высокими ценами на газ и электроэнергию, а также перед будущими высокими счетами коснулся всех слоёв населения ФРГ.

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