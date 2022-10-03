Кишинёв, 3 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Протестная акция, организованная 2 октября в Кишинёве партией «Шор», насчитывала 6,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдавии.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

«Организаторы акции протеста обеспечили транспорт, который добрался до Кишинева, приблизительно 9300 мест, в акции протеста приняли участие около 6500 человек», — говорится в сообщении.

При этом, организаторы акции заявили, что на неё вышли 50 тыс. человек.

Напомним, протестующие в Кишинёве не расходятся с 18 сентября. Возле правительственных зданий разбит палаточный городок. Участники акции требуют переизбрания президента страны и депутатов парламента.