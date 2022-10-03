Новосибирск, 3 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Новосибирская область выполнила задание задание по частичной мобилизации, но продолжается доукомплектование отдельных подразделений и мобилизация отдельных дефицитных военных специалистов. Об этом 3 октября сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Mil.ru Частичная мобилизация

«Конечно, без нашей помощи военные не справились бы с выполнением этой задачи. Проделан большой объём работ по обустройству палаточного городка, казарменных помещений, по решению многих организационных, бытовых задач, — отметил Транвиков. — Но хотел бы отметить, что пункт формирования и боевого слаживания на полигоне в Шилово продолжит свою деятельность на протяжении ещё нескольких недель. Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Попрошу активно продолжить обустройство палаточных городков, казарм и других помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области развернули пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов региона и ещё четырех регионов Сибирского федерального округа.

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