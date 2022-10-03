Уфа, , 10:33 — REGNUM Хоккеист Владислав Лукин приговорён к штрафу в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Об этом 3 октября сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений, путём частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», — зачитала приговор судья.

Отмечается, что Лукин признан виновным в покушении на преступление и даче взятки по ч. 3 ст. 30 и п. «Б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По двум эпизодам обвиняемый перечислил почти 230 тыс. рублей на банковский счёт посредника.

Также отмечается, что суд с учетом всех обстоятельств счёл возможным назначение штрафа. Также с обвиняемого снята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Лукин, а также Анвар Сулейманов и Михаил Воробьёв обвинялись в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

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