Москва, 3 октября 2022, 10:42 — REGNUM Крупный пакет акций АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» (почти 78%) перешли к компании, связанной с топ-менеджером инвестиционной группы «Тринфико», — ООО «Баланс Эссет Менеджмент». Начиная с 2020 года, этот пакет акций принадлежал госкорпорации «ВЭБ. РФ», передаёт ИА REGNUM.
Компания «Баланс Эссет Менеджмент», учреждённая в 2004 году, ранее носила наименование ООО «Тринфико Проперти Менеджмент». В конце сентября 2022 года топ-менеджер группы «Тринфико» Виталий Баланович выкупил доли у партнёров и стал единственным собственником. В его планах — подготовка нового инвестиционного продукта, который будет базироваться на недвижимости футбольного клуба ЦСКА.
К примеру, в 2020 году АО предоставляло в своих помещениях услугу концертных залов для нужд одной из управ города Москвы. Закупка проходила по схеме «закупки у единственного поставщика».
В активе Балановича — доли в трёх ООО.
В клубе сообщили, что спортивное направления ПФК ЦСКА по-прежнему останется за президентом клуба Евгением Гинером.
Справка: Евгений Гинер числится в составе соучредителей союза охотников и рыболовов «Клуб времена года», созданного группой высокопоставленных чиновников и известных миллиардеров десять лет назад. Помимо этого, он имеет доли в ряде коммерческих компаний.
За последние три года футбольный клуб демонстрировал чистые убытки, но по итогам 2021 года наблюдался рост выручки.
Подробно в материале ИА REGNUM — Футбольный клуб ушёл в частные руки — кому продали ЦСКА?