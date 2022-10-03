Москва, 3 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Крупный пакет акций АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» (почти 78%) перешли к компании, связанной с топ-менеджером инвестиционной группы «Тринфико», — ООО «Баланс Эссет Менеджмент». Начиная с 2020 года, этот пакет акций принадлежал госкорпорации «ВЭБ. РФ», передаёт ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Компания «Баланс Эссет Менеджмент», учреждённая в 2004 году, ранее носила наименование ООО «Тринфико Проперти Менеджмент». В конце сентября 2022 года топ-менеджер группы «Тринфико» Виталий Баланович выкупил доли у партнёров и стал единственным собственником. В его планах — подготовка нового инвестиционного продукта, который будет базироваться на недвижимости футбольного клуба ЦСКА.

В активе Балановича — доли в трёх ООО.

В клубе сообщили, что спортивное направления ПФК ЦСКА по-прежнему останется за президентом клуба Евгением Гинером.

За последние три года футбольный клуб демонстрировал чистые убытки, но по итогам 2021 года наблюдался рост выручки.

Подробно в материале ИА REGNUM — Футбольный клуб ушёл в частные руки — кому продали ЦСКА?