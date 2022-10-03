Москва, , 10:31 — REGNUM Бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется только на должности, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия. Об этом сообщает портал «Объясняем. рф».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники, которые работают на таких должностях, являются забронированными, сообщает портал. Дата выхода на работу не имеет значения, и даже в случае трудоустройства после подписания указа о частичной мобилизации бронь будет действовать.

Забронированные сотрудники получают специальное удостоверение об отсрочки от призыва в период мобилизации. При этом получить право на бронь могут только штатные сотрудники.

Для отказа от брони сотруднику нужно уволиться из компании или перевестись на должность, не подпадающую под ограничения.