Донецк, 3 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика готова к осенне-зимнему периоду на 98%, заявил глава республики Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Основной упор уже делается на подготовку к осенне-зимнему периоду. В целом по территории Донецкой Народной Республики готовность к данному периоду составляет 98%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, туда, где не удалось запустить работу котельных, начался процесс доставки мобильных котельных.