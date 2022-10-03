Сеул, , 10:31 — REGNUM В 2021 году китайские военные самолеты входили в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи около 70 раз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального комитета обороны.

Ту-95МС (сс) Amarhgil

Известно, что в 2017 году китайские военные самолеты входили в KADIZ 80 раз, в 2018 году — 140 раз, в 2019 году — 50 раз, в 2020 и 2021 годах — по 70 раз.

Что касается российских военных самолетов, то в 2017, 2018 и 2020 годах — по 10 раз, а в 2019 году — около 20 раз. Японские военные самолеты входят в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в среднем 500 раз в год.

Напомним, что в конце августа текущего года несколько российских военных самолетов, включая бомбардировщик Ту-95 вошли в зону ПВО Южной Кореи.

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