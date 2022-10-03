Москва, , 11:15 — REGNUM МВД России открыло пункты приёма обращений от иностранцев, желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщили 3 октября в пресс-центре ведомства.

Мобильный пункт отбора на военную службу Дарья Драй © ИА REGNUM

Такие пункты открылись в помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалах «Паспортно-визового сервиса». Обращения принимаются по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту, рассказали ТАСС в МВД.

Иностранцы, которые подписали контракт о прохождении службы в российских Вооружённых силах, других войсках или воинских формированиях, принимающих участие в специальной военной операции, имеют право на приём в гражданство РФ в упрощённом порядке. Такой порядок распространяется и на членов их семей: родителей, детей, супругов.

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