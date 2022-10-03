Ясиноватая, ДНР, , 10:27 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Отмечается, что новый обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

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