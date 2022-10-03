Улан-Удэ, 3 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ эвакуировали торговый центр «Пионер» из-за возгорания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии Пожарные в Бурятии

Сигнал о происшествии поступил в 13:42 по местному времени. На место была направлена техника по повышенному рангу пожара. Однако до прибытия огнеборцев возгорание было ликвидировано, из здания эвакуировались 120 человек — посетителей и работников.

«В результате пожара огнем повреждена вентиляционная шахта на площади 0,1 кв. метров, закопчены стена и печь на общей площади 2 кв. метра. По предварительной информации, причиной послужила неосторожность при приготовлении пищи», — отметили в ведомстве.

На месте в настоящее время работают сотрудники дознания МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Муйском районе Бурятии утром 3 октября произошёл пожар в многоквартирном доме. В результате погибли четыре человека. По факту происшествия СКР начал проверку.

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