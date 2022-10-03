Париж, 3 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в общей сложности 719 точек по продаже наркотиков были ликвидированы в стране, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«С января 2021 года ежемесячно проводилось около 1000 нападений на точки сделок. Эти операции позволили сократить количество сделок почти на 20%, с 3952 до 3233», — написал в Twitter министр внутренних дел, сделавший борьбу с наркотиками одним из своих приоритетов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сожалеет о распространении «ложной информации» относительно причастности Франции к политическому кризису в Буркина-Фасо.

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