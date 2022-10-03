Кишинёв, , 10:25 — REGNUM В Кишинёве 3 октября начался девятый день бессрочной протестной акции, которую проводит партия «Шор». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

Организаторы акции заявляют, что она будет длиться, пока президент Молдавии Майя Санду и правительство страны не уйдут в отставку. После этого должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы.

Сообщается, что утро в палаточном городке началось со скандирования: «Долой Майю Санду». Около 200 палаток развёрнуты возле администрации главы республики и парламента.

Напомним, протестная акция в Кишинёве длится с 18 сентября. По воскресеньям в центре столицы проводят массовые митинги.

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