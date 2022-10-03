Красноярск, 3 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На севере Красноярского края 4 октября ожидаются сильный ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Жителям края рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой. Автомобилистов просят быть аккуратными при движении, учитывать погодные условия, заменить шины на зимние.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается сильный южный ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

В Туруханском районе края прогнозируются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с. Днём местами ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На севере центральных районов Красноярского края на дорогах местами ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на перевале Пыхта из-за снега ограничили движение автомобилей на летней резине.

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