Кольчугино, Владимирская область, , 10:24 — REGNUM Заброшенную часовню начали восстанавливать активисты в селе Святково Владимирской области. Старинная церковь станет первым в России народным мемориалом в честь подвига российских воинов-участников специальной военной операции, сообщили 2 октября в телеграм-канале администрации региона.

В храме Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Идея восстановить храм принадлежит председателю межрегиональной общественной организации «Архивный дозор» Виталию Семёнову, он долгие годы профессионально занимается архивным поиском. Историк сам несколько раз был в Донбассе. Волонтёры расчищают часовню и прилегающую территорию от мусора, собираются провести первоочередные противоаварийные работы, установят временные иконы. Активисты решили создать первый в России народный мемориал солдатам и офицерам спецоперации. Инициативу общественников поддержали священнослужители, инспекция по охране объектов культурного наследия, Госцентр по сохранению объектов культуры, власти района и области.

Крестовоздвиженский храм входит в список объектов культурного наследия регионального значения, он построен в период между 1861 и 1869 годами.