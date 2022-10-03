посёлок Екатеринославка, , 10:32 — REGNUM В посёлке Екатеринославка Амурской области проходят учения для мобилизованных граждан. Военнослужащие проходят обучение сразу по нескольким дисциплинам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Военнослужащие Министерство обороны Российской Федерации

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В том числ солдат обучают по направлениям организации связи, тактической медицины, радиационной химической и биологической защите и так далее. Идёт огневая, инженерная и тактическая подготовка.

На базе мотострелкового подразделения военнослужащие учатся устанавливать связь с помощью мобильных радиостанций и телефонных коммутаторов.

«В основу курса заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на полигоне Восточного военного округа в Амурской области начались стрельбы из танков с участием мобилизованных военнослужащих. Бойцы восстанавливали навыки стрельбы из танкового крупнокалиберного пулемёта.