Уфа, 3 октября 2022, 10:24 — REGNUM Частичная мобилизация в Башкирии прошла очень организована. Об этом 3 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в центре управления республикой.
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Хабиров поблагодарил мобилизованных граждан и сообщил, что в Башкирии были очереди в военкоматах.
«Очень много добровольцев», — сообщил он.
Глава Башкирии напомнил, что сейчас главной задачей руководства региона, глав муниципалитетов является оказание поддержки мобилизованным и их семьям.
Он попросил глав муниципальных образований посещать места дислокации мобилизованных из Башкирии и решать возникшие проблемы.
«Мы можем их точно помочь в обустройстве, в создании нормальных условий», — пояснил Хабиров.
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