Москва, , 10:22 — REGNUM В Москве за январь–август 2022 количество самозанятых граждан, выросло на 241 тыс. человек и достигло 1,11 млн человек. Это 20% от общего количества самозанятых, зарегистрированных в России, сообщается на портале мэра столицы.

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За восемь месяцев они перечислили в бюджет 7,6 млрд, что на 72% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Их суммарный доход с начала 2019 года достиг 483 млрд рублей.

Ежемесячно в Москве в качестве самозанятых регистрируются в среднем 30 тысяч человек. Самыми популярными видами деятельности являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2022 года как самозанятые зарегистрировались более 11,5 тысячи человек.

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