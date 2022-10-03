Донецк, , 10:21 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человек. Об этом 3 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще три мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденной Владимировке получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты обстреляли из артиллерии натовского калибра Кировский район Донецка и Ясиноватую.