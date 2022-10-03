Брюссель, 3 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Если бы Европа была школьником, то она провалила бы свой первый экзамен по энергосбережению, и это не предвещает ничего хорошего во время гораздо более сложных испытаний, которые предстоят ей будущей зимой. Об этом 3 октября пишет Bloomberg.

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Несмотря на активный импорт сжиженного природного газа взамен российских поставок, Европе необходимо сократить потребление газа, и намного, чтобы пережить зиму без дефицита.

Конкретный объем зависит от страны, но в среднем Европейская комиссия предлагает сократить потребление на 10%-15%. Германии и некоторым другим странам, которые в прошлом в значительной степени зависели от российского газа, необходимо сократить потребление еще больше — на 20%.

Поскольку цели сокращения фиксированные, теплая зима значительно облегчит экономию, а холодная — существенно затруднит. Но независимо от того, насколько суровой будет зима, Европе необходимо потреблять меньше газа, чем в 2021 году и чем в среднем за последние пять лет.

Что же на деле? С наступлением первых осенних холодов немецкие домохозяйства и малые предприятия частного сектора увеличили потребление газа на 14,5% выше среднего пятилетнего уровня. Немецкий чиновник, отвечающий за мониторинг газовых сетей, Клаус Мюллер назвал эти цифры «отрезвляющими».

Как справедливо заметил Мюллер, «газ нужно экономить, даже если станет еще холоднее». Европа отчаянно нуждается в теплой зиме, но не может рассчитывать на нее. Возможно, ЕС повезет, но в противном случае он окажется в серьезной беде. Даже средняя по температуре зима принесет с собой проблемы.

Что поставлено на карту? «Без значительной экономии в частном секторе будет трудно избежать дефицита газа зимой», — говорит Мюллер.

Более высокий, чем ожидалось, спрос на газ должен стать тревожным сигналом для европейских политиков. Пришло время удвоить общественные кампании по экономии энергии с конкретными примерами того, что люди должны делать, рекомендует Bloomberg. Советовать парам принимать душ вместе, как недавно предложил швейцарский министр, — это мило, но несерьезно. Основное внимание следует уделить снижению температуры отопления и воды в газовых котлах. И поощрять переход с газа на нефть там, где это возможно.