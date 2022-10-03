Москва, , 10:19 — REGNUM Серьезного роста безработицы в России не будет ни в конце 2022 года, ни в начале 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Бен Шан. Безработица

«Ситуация осталась стабильной. Можно выделить несколько факторов, способствующих снижению уровня безработицы в середине 2022 года. Введённые санкции дали стимул для переориентации и развития отечественного производства. А это больше рабочих мест, чем их потеря из-за сокращения импорта, — сказала Иванова-Швец. — Поддержка правительства, государственные заказы позволяют создавать новые рабочие места. Многие иностранные компании не ушли с рынка, как ожидалось, но сначала заняли выжидательную позицию, сохранив рабочие места, а потом провели ребрендинг и продолжают работать. Часть граждан из-за нестабильной ситуации предпочитают статус самозанятых, даже если и трудились до этого еще по трудовому договору. Можно видеть положительную динамику роста численности самозанятых по всем регионам. Конечно, в России есть процент скрытой безработицы. И сейчас тоже такая тенденция прослеживается — часть занятых перевели на неполный рабочий день или отправили в отпуска без сохранения содержания. И многие из них предпочитают ждать, чем срываться с места и искать новую работу».

Но, как подчеркнула эксперт, таких случаев больше в мелком и среднем бизнесе, и им действительно тяжелее переживать нестабильные периоды.

«Очень сложно давать прогнозы на будущее, когда ситуация меняется стремительно. Но на данный момент можно ожидать, что серьезного роста безработицы не будет, ни в конце 2022 года, ни в начале 2023 года», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ оперативные отраслевые меры финансовой поддержки положительно сказываются на уровне занятости.

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