Москва, , 10:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству дать возможность гражданам давать и отзывать согласие на обработку персональных данных, следует из списка поручений.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин поручил правительству проработать возможность для граждан РФ давать и отзывать согласие на обработку персональных данных с помощью портала госуслуг.

Также президент поручил правительству, региону и Газпрому до 1 ноября доложить об обеспечении льгот отдельным категориям граждан на присоединение к сетям.