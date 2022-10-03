Москва, 3 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству дать возможность гражданам давать и отзывать согласие на обработку персональных данных, следует из списка поручений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин поручил правительству проработать возможность для граждан РФ давать и отзывать согласие на обработку персональных данных с помощью портала госуслуг.

Также президент поручил правительству, региону и Газпрому до 1 ноября доложить об обеспечении льгот отдельным категориям граждан на присоединение к сетям.