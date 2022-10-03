Белоярский район, Югра, 3 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Югре участок протоки Казымас протяженностью 13 км включён в перечень внутренних водных путей регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра

Жители Белоярского района ХМАО обратились к Уральскому транспортному прокурору Владимиру Дроздецкому с жалобой на отсутствие водных пассажирских перевозок в период обмеления реки Казым.

«Установлено, что, в нарушение законодательства, в период снижения уровня воды реки Казым для перевозки жителей Ханты-Мансийского автономного округа используется протока Казымас, которая в перечень внутренних водный путей не включена, содержание судового хода не осуществляется», — сообщает пресс-служба ведомства.

По просьбе жителей Белоярского района участок протоки Казымас протяженностью 13 км включён в перечень внутренних водных путей регионального значения. И сейчас проводятся работы по навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов на данной акватории.