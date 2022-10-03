Сыктывкар, 3 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погибли два бойца из Коми — сержант Никита Вавилин и ефрейтор Александр Коковкин. Об этом сообщает правительство республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Никита Егорович Вавилин родом из села Летка Прилузского района. Александр Сергеевич Коковкин — уроженец Сыктывкара. До спецоперации оба бойца проходили военную службу по контракту в посёлке Печенга Мурманской области. Мы навсегда сохраним память о них. Вечная слава и вечная память героям! Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область отправила на военную подготовку 400 мобилизованных.