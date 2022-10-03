Вашингтон, 3 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах жертвами урагана «Иэн» возросло до 87 человек, передает 3 октября телеканал NBC.

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Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 77 погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Джо Байдена, ураган «Иэн» может стать самым разрушительным в истории страны.

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