Число жертв урагана «Иэн» в США выросло до 87
Вашингтон, 3 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах жертвами урагана «Иэн» возросло до 87 человек, передает 3 октября телеканал NBC.
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Ураган
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось о 77 погибших.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Джо Байдена, ураган «Иэн» может стать самым разрушительным в истории страны.
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