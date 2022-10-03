Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершился сезон работы фонтанов. Специалисты в связи с приближением холодов начали консервировать сооружения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Выключенный фонтан Марина Каширская © ИА REGNUM

«В октябре искусственным сооружениям предстоит пройти процедуру консервации на зиму», — уточнил он.

Специалистам предстоит провести демонтаж форсунок и насосов с последующей продувкой технологических трубопроводов, установить заглушки и канализационные сливы.

Сезон работы фонтанов в Ростове-на-Дону начнётся уже весной 2023 года.