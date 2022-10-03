Москва, 3 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. По итогам 2022 года оборот розничной торговли упадет не более чем на 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«С учетом последних событий в экономике оборот розничной торговли по итогам 2022 года сократится не более чем на 15%, — сказал он. — В 2023 году мы, скорее всего, также увидим падение оборота розничной торговли, полагаю, не меньше чем на 10% процентов. Возможно, падение будет и большим, но тут вопрос в том, как будет стимулировать спрос и предложение правительство РФ, в частности, какие будут приняты программы поддержки экономики».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Росстата, в августе 2022 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 8,8% в годовом исчислении.