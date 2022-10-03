Москва, 3 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Дожди в Москве утихнут к 5 октября, затем возможны лишь кратковременные осадки. Об этом сообщил 3 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ветошный переулок. Дождь в Москве. Москва

По его словам, дожди будут утихать постепенно. В ночь на вторник, 4 октября, дождь будет только временами, днём он ожидается, но с перерывами.

«И только можно рассчитывать, что к среде уже будут какие-то прояснения в облаках и можно говорить о том, что циклон существенно ослабел. Далее и практически до конца недели погода будет без осадков», — сказал Синенков ТАСС.

С 6 на 7 октября и с 8 на 9 октября ожидаются кратковременные дожди во время прохождения фронта. Их даже не заметят, добавил синоптик.

В Москве 3 октября погода будет облачной с дождём, столбик термометра покажет до +13…+15, в области — +11…+16. Ветер будет дуть юго-восточный, порывистый, со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру составит 736 мм ртутного столба.

В конце недели погода будет прекрасной. Временами ожидается солнце, днём до +14…+15 градусов, даже до +16, отметил он.