Новосибирск, , 10:16 — REGNUM Выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища, старшему лейтенанту Александру Ефимову Указом президента РФ присвоено звание Героя России посмертно — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом 3 октября сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Александру Ефимову посмертно присвоено звание Героя России t. me/alokot

В спецоперации новосибирец участвовал с первого её дня — в должности заместителя командира роты разведывательного батальона.

«В ходе выполнения специального боевого задания в Харьковской области Александр Ефимов был тяжело ранен. Отдав приказ подчинённым выходить из окружения, до последнего патрона прикрывал товарищей. Когда его окружили неонацисты, подорвал их и себя гранатой», — рассказал Локоть о героизме новосибирца в своём телеграм-канале.

Локоть подчеркнул, что «Новосибирск сохранит память о воине-сибиряке, вставшем на защиту Родины».