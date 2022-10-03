Донецк, 3 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Киевские нацисты обстреляли из артиллерии натовского калибра Кировский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме этого, указывается, что в 09:50 и в 10:05 ВСУ выпустили по три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на артемовском направлении союзные силы добиваются определённых успехов.