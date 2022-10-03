Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Специалисты приступили к строительству подземного пешеходного перехода у Биржевого моста в центре Северной столицы. Об этом 3 октября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Биржевой мост в разведенном состоянии Mostotrest-spb.ru

Подземный переход свяжет Василеостровский и Петроградский районы. Строители начали возводить тоннель перехода, который с одной стороны будет выходить на парк «Тучков буян», а с другой — в сторону Петропавловской крепости.

Отмечают, что часть тоннеля уже вырыта. По оценкам специалистов, до окончания формирования котлована осталось несколько метров. Тоннель будет основан на 62 сваях.

«Мы планируем закрытую часть подземного пешеходного перехода выполнить в срок открытия рабочего движения по Биржевому мосту. Соответственно, это конец ноября 2022 года», — рассказал заместитель директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Максим Молчанов.

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Напомним, что реконструкция Биржевого моста завершится, согласно установленным графикам, в конце ноября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге выбран подрядчик на строительство подземного тоннеля.

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