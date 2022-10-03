Мурманск, 3 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Мурманская область отправила 400 человек на подготовку в Санкт-Петербург в рамках частичной мобилизации. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Напомню, что нашему региону поставлена задача призвать на первом этапе 1000 человек. Оставшаяся часть будет также отправлена в соответствии с планом военных», — написал глава региона.

Он также добавил, что в региональную комиссию по частичной мобилизации включили прокурора и уполномоченного по правам человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области были выявлены единичные случаи ошибочной мобилизации.