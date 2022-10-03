София, 3 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся 2 октября нынешнего года выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии на участки для голосования явились 39,5% избирателей, что является относительно низкими показателями политической активности граждан. Об этом 3 октября в эфире БНР заявила представитель болгарского отделения социологической службы Gallup International Balkan Яница Петкова.

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По словам Петковой, накануне к избирательным урнам в Болгарии пришло всего 2 млн 600 тыс. человек, обладающих правом голоса.

«Мы стали свидетелями негативной динамики, которая свидетельствует о том, что среднестатистический болгарин устал от большой политики», — отметила в частности, она.

При этом эксперт констатировала легитимность прошедшего голосования.

Напомним, 2 октября в Болгарии прошли внеочередные выборы в высший законодательный орган страны. Барьер в 4% голосов преодолели 7 партий и движений.