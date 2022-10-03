Анапа, Краснодарский край, 3 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Краснодарском крае из-за непогоды возможны подтопления территорий. Об этом власти предупреждают жителей Анапы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Дожди, град и шквалистый ветер могут также спровоцировать повреждения кровли зданий и транспорта, нарушить энергоснабжение, повалить деревья и крупные ветки.

Спасатели настоятельно рекомендуют усилить контроль за пожилыми людьми и детьми.