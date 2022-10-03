Луганск, 3 октября 2022, 10:11 — REGNUM Председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава МВД Руслан Алханов удостоены высоких наград Луганской Народной Республики. Им присуждено звание Герой ЛНР. Указ об этом подписал глава республики Леонид Пасечник, сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, в августе 2022 года Леонид Пасечник присвоил звание Героя Луганской Народной Республики Рамзану Кадырову. В сентябре 2022 года этого звания был удостоен депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»).
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