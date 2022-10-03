Луганск, 3 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава МВД Руслан Алханов удостоены высоких наград Луганской Народной Республики. Им присуждено звание Герой ЛНР. Указ об этом подписал глава республики Леонид Пасечник, сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

kremlin.ru Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Леонид Иванович высоко отметил вклад воинов из Чеченской Республики в общее дело освобождения от нацистских бандформирований территории ЛНР и всего Донбасса. <…> Особо выделил заслуги Магомеда Даудова и Руслана Алханова в деле подготовки, формирования и переброски боеспособных подразделений из ЧР в ЛНР», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Напомним, в августе 2022 года Леонид Пасечник присвоил звание Героя Луганской Народной Республики Рамзану Кадырову. В сентябре 2022 года этого звания был удостоен депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»).