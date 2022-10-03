Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Почти 30 постояльцев хостела в центре Санкт-Петербурга были госпитализированы с пищевым отравлением, сообщили 3 октября в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

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Массовую заболеваемость кишечной инфекцией зафиксировали 2 октября среди строителей ООО «Прайдекс», проживающих в хостеле «Адмирал» на набережной Адмирала Лазарева, 20.

«К 09:00 мск 3 октября среди строителей ООО «Прайдекс» зарегистрировано 27 случаев острой кишечной инфекции, все госпитализированы в инфекционный стационар», — добавили в управлении.

По данному факту управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование, устанавливается организатор питания. Также специалисты провели медицинское освидетельствование контактных и установили за ними медицинское наблюдение. Также организованы дезинфекционные мероприятия и отобраны пробы пищевой и готовой продукции, воды, сделаны смывы с объектов внешней среды.

«Ситуация находится на контроле управления», — добавили в пресс-службе ведомства.