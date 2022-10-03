София, , 10:10 — REGNUM Всеобщее голосование по выборам в Народное собрание (парламент) Болгарии 2 октября нынешнего года, в целом прошло без нарушения действующего законодательства и каких-либо провокаций. Об этом 3 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в болгарской Центральной избирательной комиссии.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам экспертов, в ряде регионов были зафиксированы попытки вбросить в урны для голосования десятки бюллетеней, а на некоторых участках местные жители намеревались осуществить свое волеизъявление по недействительным паспортам и другим удостоверениям личности.

При этом местные власти констатировали относительно высокий уровень явки граждан на избирательные участки — в отдельных регионах Болгарии проголосовало до 60% электората.

Напомним, выборы в высший законодательный орган Болгарии состоялись 2 октября. Право голоса в стране и за ее пределами имеют до 6,1 млн граждан.