Кабул, , 10:09 — REGNUM Источник в общежитии Кабульского университета в Афганистане подтверждает, что студентки, планировавшие провести демонстрацию, пострадали от пищевого отравления. Собеседник, попросивший не называть его имени, сообщил газете Daily News, что ужин студенток в общежитии был отравлен.

Больница Yarregion.ru

По словам источника, некоторые студентки попали в больницу. Больше информации о состоянии здоровья девушек нет.

Источник утверждает, что студентки могли быть отравлены по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как планировали провести демонстрацию.

Ряд студенток Кабульского университета 1 октября провели демонстрацию протеста против нападения на школу «Кадж», а группа девушек устроила акцию на улице «Шахид Мазари» в районе Барчи, но протест был разогнан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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2 октября стрельбой в воздух талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали акцию протеста студенток Гератского университета.