Эксперт предложил ввести налог на роскошь вместо увеличения тарифов ЖКХ
Якутск, 3 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Повышение тарифов за коммунальные услуги скажется на жизни людей негативно и есть другие способы решать проблему необходимости увеличения сборов ЖКХ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Он считает, что логичнее было бы ввести прогрессивную ставку налогообложения на доходы жителей России, и, возможно, субсидировать сферу ЖКХ, «но на это вряд ли пойдёт правящий класс».
Он также отметил, что национализация некоторых предприятий, принадлежащих частным лицам, также могла бы положительно повлиять на экономическую ситуацию в России: «Опыт такой в других странах есть, воспользоваться им в наше нелёгкое время было бы здорово, и люди бы оценили этот шаг».
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 г. вместо 1 июля 2023 г., предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.