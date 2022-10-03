Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве по программе реновации в III квартале 2022 года расселили 50 старых пятиэтажек, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Больше всего старых домов расселено на востоке Москвы — девять. В ТиНАО и ЮВАО — по восемь, на севере — семь, на юго-западе — шесть пятиэтажек.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года зафиксирован почти пятикратный рост: в июле–сентябре 2021 года в Москве расселено 11 старых домов.

Как сообщало, в Москве за январь–август 2022 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 новых жилых домов.

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