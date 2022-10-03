Минск, 3 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Минск открыт для равноправного диалога с Берлином, заявил 3 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства», — сообщили в пресс-службе президента страны.

Белорусский лидер также пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков.

«Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что жители Белоруссии и Германии должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы.