Ярославль, 3 октября 2022, 10:08 — REGNUM Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков покидает своей пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети Виктора Жучкова.
5 октября у Виктора Жучкова заканчивается контракт с ярославским правительством. Глава депстроя решил его не продлевать.
Напомним, в сфере управления строительным комплексом Ярославского региона Виктор Жучков с 2004 года. С 2018-го он занимал должность директора департамента строительства. Кто займет пост главы департамента, пока неизвестно.
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