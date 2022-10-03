Ярославль, 3 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков покидает своей пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети Виктора Жучкова.

Виктор Жучков Виктор Жучков

5 октября у Виктора Жучкова заканчивается контракт с ярославским правительством. Глава депстроя решил его не продлевать.

«Получил интересное предложение на федеральном уровне, буду заниматься международными государственными проектами, из строительной отрасли не ухожу, продолжу применять профессиональные знания для оптимизации градостроительных процессов и решения новых инновационных задач. Предстоит переезд в Москву, где меня уже ждёт семья», — рассказал Виктор Жучков.

Напомним, в сфере управления строительным комплексом Ярославского региона Виктор Жучков с 2004 года. С 2018-го он занимал должность директора департамента строительства. Кто займет пост главы департамента, пока неизвестно.